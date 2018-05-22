Украина Патрульным Киева запретили красить лица в цвета Реала во время финала Лиги чемпионов

2018-05-23 13:15 460

В Киеве во время финала Лиги чемпионов УЕФА полиция не будет нести службу с разрисованными в цвета команд лицами, как сообщалось ранее.

"Мы обдумывали этот вариант, но пришли к выводу, что полицейским это ни к чему. Возможно, у нашей полиции для диалога будут какие-то шевроны, для быстрого налаживания коммуникации с болельщиками, но точно не будут разрисованы лица. Полиция будет охранять общественный порядок и нести службу в форменной одежде", - сообщил на  брифинге в столице глава полиции Киева Андрей Крищенко.

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Напомним, как рассказал в понедельник, 21 мая, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА, Андрей Мирошниченко, болельщиков во время финала ЛЧ УЕФА в "Борисполе" встретят полицейские с разрисованными в цвета команд лицами.

Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тысяч гостей.

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В целом МВД Украины собирается задействовать для охраны порядка во время футбольного матча 26 мая около 12 тыс. правоохранителей. Из них – 6 тыс. полицейских, 3 тыс. нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения. К охране общественного порядка во время финального матча Лиги чемпионов присоединятся правоохранители Великобритании.

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