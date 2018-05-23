Украина КАРТА Прогноз погоды: Запад и восток Украины накроют грозовые дожди, но будет тепло

2018-05-23 11:13 607

Сегодня на западе и востоке Украины синоптики прогнозируют мощные дожди с грозами.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентрастраны, на севере, в центре и на юге страны ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем составит от +24°C до +27°C, ночью от +9°C до +16°C.

Исключение составит Херсонская область, где прогнозируется дождь с грозой.

В западных областях Украины также дожди с грозами, температура составит от +23°C до +27°C, ночью столбики термометров опустятся до +10°C.

На востоке страны также ожидаются дожди, температура днем составит от +25°C до +28°C, ночью похолодает до +12°C.

В Киеве сегодня будет тепло, ожидается переменная облачность без осадков, днем воздух прогреется до +27°C, ночью температура снизится до +12°C.

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