Украина Из-за массовых отравлений детей газом в школах Киева введут жесткий режим

2018-05-25 12:43 619

Из-за волны массовых отравлений в школах страны неизвестным газом в Киеве срочно будут усилены меры безопасности во всех образовательных учреждениях.

Как сообщили в пресс-службе КГГА по итогам заседания профильной комиссии Киевсовета, такое поручение будет дано Департаменту образования и соответствующим районным управлениям.

Председатель комиссии Анна Старостенко пояснила, что решение продиктовано недавними массовыми отравлениями школьников газообразными веществами в ряде городов Украины. Меры безопасности усилят также ввиду предстоящего финала Лиги Чемпионов и последних звонков.

"Речь идет, в частности, об усилении охраны и ограничения доступа на территорию учреждений образования лиц, которые не принимают непосредственного участия в образовательном процессе.

В ШКОЛАХ УКРАИНЫ МАССОВО ТРАВЯТ ДЕТЕЙ НЕИЗВЕСТНЫМ ГАЗОМ

Также речь идет об усилении контроля за пропускным режимом, чтобы не допустить пронесения в помещения учреждений образования ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью", - пояснили в столичной администрации.

По словам Старостенко, учреждениям образования поручено провести разъяснения для учеников, студентов, родителей и сотрудников относительно поведения в случае возникновения ситуаций, которые угрожают их безопасности и здоровью. Для этого привлекут сотрудников ГосЧС и правоохранителей.

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