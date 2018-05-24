Политика Масштабная кибератака. В Украине поразили уже более сотни тысяч компьютеров

2018-05-24 20:00 722

 

Российские хакеры заразили вредоносным программным обеспечением по меньшей мере полмиллиона роутеров и приборов для хранения информации в десятках стран, сообщили в американской телекоммуникационной компании Cisco Systems.

Вредоносная программа получила условное название VPNFilter. Она происходит от названия каталога, который создает вредоносное программное обеспечение с целью скрыть свои файлы на зараженном устройстве. Такие атаки фиксировались по всему миру, начиная с 2016 года.

Однако на этот раз, сообщают эксперты компании, атака направлена ​​именно на украинский сегмент Интернета. Редактор издания Reuters Джим Финкл, который является автором статьи о возможной угрозе для Украины, также подтверждает эту информацию.

"Украина уже не впервые подвергается кибер-поражению и потому в компании Сisco стали считать, что Украина - это мишень. Исследователи рассказывают, что это опытные хакеры, работающие на российское правительство. Они как бы делали это, как подготовку к чему-то", - отметил редактор издания.

Полмиллиона устройств - это не очень много, отметил председатель общественной организации Украинское пиратское сообщество Сергей Ярыгин. Впрочем, это подтверждает то, что мир на самом деле не готов к таким атакам.

"Российские хакеры активны в этом направлении. Накануне большого футбольного события для них важно, чтобы Украина выступила в плохом свете", - считает Ярыгин.

То, что Россия готовит очередную масштабную кибератаку на государственные и частные структуры, сообщила СБУ. В ведомстве отметили, что массовые поражения сетевых устройств в Украине могут произойти накануне финала Лиги чемпионов. Об этом свидетельствует и то, что запланированный механизм кибератаки совпадает с техниками, которые использовались в 2015-2016 гг. Например, во время кибератаки Black Energy, отметил специалист СБУ.

"Ликвидировано инфраструктуру хакерской группировки. Тысячи пораженных устройств требующих принятия мер пользователей, их неиспользования, чтобы не пустить атаку в другие устройства", - сказал представитель ведомства.

В связи с этим СБУ предоставила сжатые рекомендации по защите от кибератаки, разработанные совместно с представителями ведущих международных компаний в сфере кибербезопасности.

Рекомендации по кибербезопасности

Для предотвращения кибератаки рекомендуют владельцам роутеров, беспроводных маршрутизаторов малых офисов и сетевых файловых хранилищ безотлагательно перезагрузить их, чтобы удалить потенциально опасные вредные программные модули из памяти. В случае, когда роутер контролируется провайдером интернет-услуг, осуществить его отдаленную перезагрузку.

Если есть подозрение, что какое-либо устройство в локальной сети поражено, надо обновить прошивку до последней актуальной версии. В случае, когда в операционной системе сетевого устройства есть доступ к его файловой системе, необходимо проверить наличие вредоносных файлов в программном обеспечении роутера и удалить их содержание.

Еще по теме

Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов

2018-05-24 22:00 789

Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату

2018-05-24 21:00 1044

КАРТА Прогноз погоды - Сегодня практически всю Украину накроют дожди с грозами

2018-05-24 12:15 824

РФ потребовала от Украины 300 млн рублей за СНГ

2018-05-23 18:34 2006

Еще новости в разделе "Политика"

Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату

2018-05-24 21:00 1044

Масштабная кибератака. В Украине поразили уже более сотни тысяч компьютеров

2018-05-24 20:00 722

На Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта - Хуг

2018-05-24 19:30 737

Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио

2018-05-24 17:00 780
Все статьи раздела "Политика"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату 2018-05-24 21:00 1044
Масштабная кибератака. В Украине поразили уже более сотни тысяч компьютеров 2018-05-24 20:00 722
На Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта - Хуг 2018-05-24 19:30 737
Украина ввела санкции против десятков российских телеканалов и радио 2018-05-24 17:00 780

Лента

22:00 Стало известно, сколько иностранцев оформили визы в Украину на финал Лиги чемпионов
21:30 Украина может получить от МВФ $5,5 млрд
21:00 Россия может пойти большой войной на Украину: Турчинов назвал дату
20:30 Официально: Трамп отказался от встречи с Ким Чен Ыном
20:00 Масштабная кибератака. В Украине поразили уже более сотни тысяч компьютеров
20:00 В Украине полностью запретили электронные деньги WebMoney
19:30 На Донбассе обе стороны конфликта стянули танки и "Грады" к линии фронта - Хуг
19:00 Ученые рассказали, какую температуру нельзя сбивать таблетками
18:29 Полиция разогнала акцию, где фанам предлагали фото с «Павелко» и кубком ЛЧ
18:04 Евровидение-2019: Россия хочет снова отправить Самойлову