Спорт Заявки Реала и Ливерпуля на финал Лиги чемпионов - Кого Зидан и Клопп взяли в Киев

2018-05-25 10:41 366

Участники финального поединка Лиги чемпионов в Киеве определились с составами команд. Наставники мадридского "Реала" и "Ливерпуля" Зинедин Зидан и Юрген Клопп взяли с собой в Киев, где пройдет финал Лиги чемпионов, по 24 игрока.

СОСТАВ МАДРИДСКОГО РЕАЛА

Вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья и Люка Зидан;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф Хакими;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Матео Ковачич, Дани Себальос;

Нападающие: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Борха Майораль.

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СОСТАВ ЛИВЕРПУЛЯ

Вратари: Лорис Кариус, Дэнни Уорд, Симон Миньоле;

Защитники: Натаниэль Клайн, Виргил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнолд, Натаниэль Филлипс;

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Адам Лаллана, Эмре Джан, Кертис Джонс;

Пападающие: Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Садьо Мане, Дэнни Ингз, Доминик Соланке, Бен Вудберн, Рафаэл Камашу.