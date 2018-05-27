Мир Эрдоган рассказал, какими скидками на газ Россия купила Турцию

2018-05-27 10:30 1230

 

Турция и Россия достигли соглашения о существенной скидке на российский газ, который был поставлен в 2015 и 2016 годах.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает турецкое агенство Anadolu.

Он напомнил, что в 2015 году Турция обратилась к России с требованием о скидке на природный газ, поставляемый по «Голубому потоку» и Западной ветке. Получив отказ, Анкара подала иск в международный арбитраж.

«По итогам долгих обсуждений было достигнуто соглашение о скидке в размере 10,25% на газ, поставленный в 2015 и 2016 годах. Разница в оплате за эти два года, а именно $1 млрд, будет возвращена Турции», — заявил глава Турции.

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