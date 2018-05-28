Мир Трамп оптимистично высказался о перспективе встречи с Ким Чен Ыном

2018-05-28 21:30 1158

 

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал перспективы своей встречи с главой Северной Кореи Ким чен Ыном.

На своей странице в Twitter он отметил, что команда из США уже прибыла в КНДР, чтобы договориться об этой встрече.

"Я искренне верю, что Северная Корея обладает блестящим потенциалом и в один прекрасный день станет великой экономической и финансовой нацией. Ким Чен Ын согласен со мной по этому поводу. Это произойдет!", - добавил Тамп.

Ранее о том, что американские и северокорейские официальные лица 27 мая встретились в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей заявила спикер Госдепартамента Хизер Нойерт. Она заявила, что подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына продолжается.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

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