Украина Матиос озвучил жестокую статистику по уголовным делам против украинских солдат

2018-05-29 13:15 650

Заместитель главы ГПУ Юрия Луценко и главный военный прокурор Анатолий Матиос признался, что военнослужащими ежегодно осуществляется около 20 тысяч преступлений.

"Общее количество уголовных производств, которые расследовались следователями военных прокуратур в течение 2015-2017 годов, превышало более 20 тыс. дел ежегодно, то есть более 20 тыс. преступлений, совершенных военными, и колебалось в среднем с 24 тыс. до 20 тыс. 300 дел в разные периоды", - сообщил в ходе брифинга в Харькове Матиос.

Кроме того, он отметил, что с апреля 2014 года резко возрос и остается стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих.

По данным прокурора, по состоянию на текущий момент военными следователями за 5 неполных месяцев расследуется почти 5 тыс. 200 военных преступлений, совершенных в этот период.

"Только за 5 месяцев этого года совершено 5 тыс. 179 преступлений, которые зарегистрированы в производство. За 4 месяца предыдущего года таких преступлений было почти 7,5 тыс", - отметил Матиос.

В Главной военной прокуратуре сообщают, что за весь период военными прокуратурами в ЕРДР зарегистрировано 27 тыс. 200 уголовных производств об уголовных правонарушениях и преступлениях, которые совершили 43 тысяч военнослужащих, что является четвертой частью армии.

Наиболее распространенными среди них остаются самовольные оставления воинской службы, дезертирство, завладение военным имуществом, неподчинение управлению и офицерам, халатное отношение к военной службе, утрата военного имущества, нарушение уставных отношений, нарушение отношения с оружием, уклонение от военной службы другим способом, превышение служебных полномочий.