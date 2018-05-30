Наряду с Северным потоком-2 в России готовы сохранить транзит газа через территорию Украины.
Россия готова сохранить транзит газа через Украину. Об этом в среду, 30 мая, сказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, сообщает РБК.
Вместе с тем, лидер РФ не готов ответить на вопрос об объеме транзита через Украину.
По его словам, на данный момент активно обсуждается вопрос строительства Северного потока-2.
"Сколько будет по нему поставляться - вопрос. Сколько мы сохраним транзита через Украину, а мы готовы сохранить украинский транзит - тоже вопрос, сколько потребуется нашим потребителям сейчас и на ближайшие перспективы", - сказал Путин.
Напомним, 18 мая, во время встречи с Владимиром Путиным, Ангела Меркель заявила, что тразит газа через территорию Украины имеет стратегическое значение.
Ранее сообщалось, что Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева по транзиту природного газа в связи со строительству газопровода Северный поток-2.