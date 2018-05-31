Спорт фото "Реалу нужны перемены", - Победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан назвал причину отставки

2018-06-01 10:43 456

Выигравший третий трофей Лиги чемпинов французский футболист и тренер Зинедин Зидан заявил о своей отставке.

Легендарный "ЗиЗу", которому на сегодня 45 лет, собрал специальную пресс-конференцию, на которой рассказал о том, что покидает клуб, с которым работал с 2016 года.

За два с половиной года под его руководством "Реал" стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка Испании, трижды победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА (дважды) и победителем клубного чемпионата мира (дважды). В общей сложности королевский клуб завоевал вместе с Зиданом девять трофеев.

"Я принял решение, что не продолжу работу в следующем сезоне. Необходимо, чтобы команда побеждала и дальше, и для этого нужны перемены", – отметил Зидан.

Напомним, Зинедин Язид Зидан — французский футболист и тренер алжирского происхождения, главный тренер клуба «Реал Мадрид». Считается одним из величайших игроков в истории футбола.

Помните его знаменитый удар головой. Поступок, которым Зидан не гордится, но было, что было. Покинув тогда поле он сумел добиться значительных успехов на тренерском поприще, поднял над головой еще массу престижных трофеев.