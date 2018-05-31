Украина "Убийца" Бабченко сам пришел в СБУ - волонтер

2018-05-31 17:12 759

 

Волонтер Родион Шовковшитный утверждает, что знает предполагаемого исполнителя "убийства" и принимал участие в спецоперации.

Исполнитель "убийства" журналиста Аркадия Бабченко сам пришел в СБУ для предотвращения преступления. Об этом заявил в Facebook волонтер Родион Шовковшитный, отметив, что знает человека, которого нанял заказчик для убийства.

"Убийца" Бабченко - мой друг. Собственно, то, что он пошел в СБУ - это и есть та великая победа, у которой сегодня было так много родителей", - написал Шовковшитный.

По его словам, правоохранители до этого не знали о подготовке покушения на журналиста.

Волонтер также сообщил, что принимал участие в согласованной с СБУ информационной кампании, целью которой было убедить организатора в выполнении "заказа". При этом он отметил, что из-за несогласованных заявлений, операция могла сорваться.

Речь идет об озвученной нардепом Антоном Геращенко информация о походе Бабченко за хлебом, которая не вязалась с версией жены и фото с трупом в центре комнаты.

По данным СБУ, задержанный является бывшим участником АТО. За убийство Бабченко он должен был получить 30 тысяч долларов. Кроме того, он якобы планировал убийство еще 30 человек в Украине.

Мужчина согласился на сотрудничество со следствием и будет проходить как свидетель.

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