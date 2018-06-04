Спорт НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит"

2018-06-04 18:04 439

 

Главная спортивная арена Украины НСК "Олимпийский" после проведения 26 мая финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года получил статус стадиона класса "элит".

"Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтверждает этим сертификатом, что НСК "Олимпийский" классифицируется в списке стадионов УЕФА класса элит", - указано в сертификате, который представители УЕФА вручили руководству спорткомплекса после финала ЛЧ.

По предварительной классификации УЕФА, НСК "Олимпийский" относился к стадионам 4-й категории. К ней относились стадионы высшей категории согласно "Регламента инфраструктуры стадиона", утвержденного УЕФА в 2010 году. Стадионы 4-й категории имеют право на проведение финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эту категорию НСК получил после последней реконструкции и проведения финальной части Евро-2012.

НСК "Олимпийский" был построен в 1923 году. За время своей 95-летней истории арена пережила 4 реконструкции и 9 переименований. Стадион принимал соревнования Летней Олимпиады 1980 года, а также чемпионат Европы по футболу 2012 года. На арене проводятся матчи чемпионата Украины по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, матчи сборной Украины, концерты звезд мирового уровня и другие разноплановые мероприятия.

Еще по теме

Украина получила от НАТО оружия на $45 млн

2018-05-31 17:10 1374

Бабченко: Исполнение заказа на меня готовили, возможно, к финалу Лиги Чемпионов

2018-05-30 19:30 1841

Финал Лиги чемпионов: Украину посетило более 30000 болельщиков

2018-05-28 16:30 1910

"Киевский метрополитен" обнародовал график работы в день финала Лиги чемпионов

2018-05-26 14:00 2613

Еще новости в разделе "Спорт"

НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит"

2018-06-04 18:04 439

ЧМ-2018: немецкие политики не собираются ехать в Россию

2018-06-03 12:00 1968

фото "Реалу нужны перемены", - Победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан назвал причину отставки

2018-06-01 10:43 1955

Официально: чемпионат мира по футболу 2018 года покажут два украинских телеканала

2018-05-31 19:00 3428
Все статьи раздела "Спорт"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Спорт

НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит" 2018-06-04 18:04 439
ЧМ-2018: немецкие политики не собираются ехать в Россию 2018-06-03 12:00 1968
фото "Реалу нужны перемены", - Победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан назвал причину отставки 2018-06-01 10:43 1955
Официально: чемпионат мира по футболу 2018 года покажут два украинских телеканала 2018-05-31 19:00 3428

Лента

20:00 Аномальная засуха в Крыму: объявлено чрезвычайное положение
19:35 Демарш генерала: Путин уволил главу МЧС Крыма, но тот отказался уходить
19:30 МИД Украины выразил протест на приговор Сущенко
18:40 Как выбрать обменник Payeer на Приват24
18:30 У Савченко заявили, что результаты детектора лжи от СБУ – ложь
18:04 НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит"
17:30 Данилюк рассказал, что ждет Украину без транша МВФ
17:00 В Раде отреагировали на угрозу отставки Гройсмана
16:30 Сущенко в России приговорили к 12 годам тюрьмы
фото 15:46 Рыжая из ТАТУ попала в "чистилище" Миротворца - спела в Донецке и Луганске