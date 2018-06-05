Украина видео В Кропивницком воры вскрывали банкомат, а взорвали отделение банка

2018-06-05 11:12 657

Сегодня, 5 июня, в микрорайоне Школьный в Кропивницком (до 2016 года - Кировоград) произошел взрыв около входа в банк "Пивденный", пострадавших нет.

Как сообщает местное издание "Первая электронная газета", взрыв произошел на входе в отделение банка в пер. Фортечный, 19А.

"В результате взрыва поврежден фасад банка: стекло-пластиковые двери и вывеска разлетелись на несколько метров. Пострадали также припаркованные рядом автомобили местных жителей", - сообщают в издании.

В полиции пока не комментируют произошедшее. По информации источника издания, злоумышленники пытались подорвать банкомат, но выкрасть деньги им не удалось.

 

Еще по теме

Швейцарские банки заблокировали счета близкого к Путину олигарха Вексельберга

2018-06-05 11:44 625

Когда в Украине начнут расти ставки по депозитам - банкиры рассекретили свои прогнозы

2018-05-18 19:33 6906

Осенью украинские банки возобновят кредитование - появится единый реестр заемщиков

2018-05-14 10:41 4082

Стоимость земли в Украине может вырасти втрое после отмены моратория — Всемирный банк

2018-05-07 16:30 5049

Еще новости в разделе "Украина"

Ученые пояснили причины аномального нашествия бабочек в Киеве

2018-06-05 15:16 340

В Одесской области напали на депутата - прострелили ногу

2018-06-05 14:15 385

фото Брат харьковской мажорки Зайцевой попался на пьянстве за рулем

2018-06-05 12:45 528

На Донбассе погиб 22-летний брат Георгия Гонгадзе Марьян

2018-06-05 12:13 652
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Ученые пояснили причины аномального нашествия бабочек в Киеве 2018-06-05 15:16 340
В Одесской области напали на депутата - прострелили ногу 2018-06-05 14:15 385
фото Брат харьковской мажорки Зайцевой попался на пьянстве за рулем 2018-06-05 12:45 528
На Донбассе погиб 22-летний брат Георгия Гонгадзе Марьян 2018-06-05 12:13 652

Лента

видео 15:44 "Мир Юрского периода-2" выйдет в украинский прокат раньше, чем в США - премьера 7 июня
15:16 Ученые пояснили причины аномального нашествия бабочек в Киеве
14:43 Ким Чен Ына перед встречей с Трампом провел зачистку высшего командования армии
14:15 В Одесской области напали на депутата - прострелили ногу
13:46 Канада осудила режим Путина за приговор Роману Сущенко по фейковому делу
13:14 Facebook и Google обяжут раскрывать имена заказчиков политической рекламы
фото 12:45 Брат харьковской мажорки Зайцевой попался на пьянстве за рулем
12:13 На Донбассе погиб 22-летний брат Георгия Гонгадзе Марьян
11:44 Швейцарские банки заблокировали счета близкого к Путину олигарха Вексельберга
видео 11:12 В Кропивницком воры вскрывали банкомат, а взорвали отделение банка