Украина видео В Кропивницком воры вскрывали банкомат, а взорвали отделение банка

2018-06-05 11:12 657

Сегодня, 5 июня, в микрорайоне Школьный в Кропивницком (до 2016 года - Кировоград) произошел взрыв около входа в банк "Пивденный", пострадавших нет.

Как сообщает местное издание "Первая электронная газета", взрыв произошел на входе в отделение банка в пер. Фортечный, 19А.

"В результате взрыва поврежден фасад банка: стекло-пластиковые двери и вывеска разлетелись на несколько метров. Пострадали также припаркованные рядом автомобили местных жителей", - сообщают в издании.

В полиции пока не комментируют произошедшее. По информации источника издания, злоумышленники пытались подорвать банкомат, но выкрасть деньги им не удалось.