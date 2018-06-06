Украина СБУ завела уголовное дело против СМИ по факту публикации скандального "списка 47"

2018-06-06 10:41 505

СБУ открыла уголовное производство из-за публикации на сайте одного из интернет-изданий списка потенциальных 47 жертв террористических актов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, издание без согласия следователя опубликовало фамилии граждан Украины и иностранцев, которые есть в материалах ранее открытого уголовного производства. Речь идет о списке потенциальных жертв, которых планировали ликвидировать во время терактов на территории Украины.

"Соответствующие данные любому, в том числе автору публикации вышеупомянутого интернет-ресурса, на разглашение указанных сведений органом досудебного расследования и процессуальным руководителем не предоставлялись", – говорится в сообщении СБУ.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 387 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных досудебного следствия или дознания).

Напомним, ранее Страна.ua опубликовала список из 47 журналистов и блогеров, которым угрожает смерть от рук киллеров. При этом издание ссылалось на "источники в СБУ".

В СБУ сообщили, что не передавали в СМИ список из 47-ми журналистов и блогеров, которые могли стать жертвами покушения.

Имена 47 потенциальных жертв, на которых планировались покушения, удалось установить в ходе контроля за подготовкой "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, в основном, это – известные украинские и бывшие российские журналисты.