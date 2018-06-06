Украина Корь в Украине: Минздрав будет вакцинировать взрослых за государственный счет

2018-06-06 22:00 765

Министерство заказало дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины недавно приняло изменения в нормативные документы, которые позволяют проводить за госсчет бесплатную иммунизацию от кори взрослым в группах повышенного риска.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. "Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. С начала года 40% от всех больных составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, которые проживают в совместном пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков", - сообщает Минздрав.

Отмечается, что сейчас министерство заказало дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори. Дополнительный объем будет закуплено вакцин на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года.

"В ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослым и определены группы, в которых будут вакцинировать бесплатно, о чем Министерство здравоохранения проинформирует отдельно", - добавили в пресс-службе. Напомним, недавно в Одесской области в части Национальной гвардии, которая дислоцируется в населенном пункте Жеребково Ананьевского района, зафиксирована вспышка кори.



