Мир Трамп собрал пресс-конференцию и устроил разнос из-за фейков о здоровье Мелании

2018-06-07 15:14 313

На совместной пресс-конференции с первой леди США Меланией Трамп президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ за сообщения о ее пропаже и заявил, что ее самочувствие после операции хорошее. 

"У нее был непростой период, но она чувствует себя хорошо и мы гордимся ею", - заявил Трамп.

Сама же Мелания всю пресс-конференцию молчала.

МЕЛАНЬЯ РАССКАЗАЛА, КАК СЕБЯ ЧУВСТВУЕТ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ПОЧКАХ

"Фейковые СМИ - нечестные и злобные по отношению к моей жене... Во время ее восстановления после операции они сообщали о чем угодно от ее смерти до подтяжки лица... Все это вранье, она в порядке", - написал Трамп.

Напомним, почти месяц первая леди США не присутствовала на публичных мероприятиях. 14 мая Мелании Трамп сделали операцию на почках, потребовавшуюся для лечения доброкачественной опухоли.

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