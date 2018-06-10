Украина В Пенсионном фонде сообщили, как в Украине пересчитают пенсии

2018-06-10 11:27 373

 

Пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий.

Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда, – сообщает ura-inform.

Отмечается, что с 1 июля планируются два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам.

Стоит добавить, что следующий перерасчет планируют провести в декабре этого года.

Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но зарплаты были копеечные. Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан.

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