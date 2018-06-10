В Пенсионном фонде сообщили, как в Украине пересчитают пенсии

Пенсионный фонд в 2018 году дважды осуществит перерасчет пенсий.
Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда, – сообщает ura-inform.
Отмечается, что с 1 июля планируются два перерасчета, поскольку изменятся социальные стандарты, изменится минимальная пенсия. Также изменится и максимальная пенсия, которая определяется на уровне 10 прожиточных минимумов, и пенсия донорам.
Стоит добавить, что следующий перерасчет планируют провести в декабре этого года.
Напомним, Кабинет министров Украины рассматривает вопрос о повышении пенсий бывшим колхозникам, которые имели стаж, но зарплаты были копеечные. Как утверждает глава правительства, со старта пенсионной реформы в Украине она позволила открыть новые возможности системного повышения выплат для граждан.