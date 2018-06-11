Спорт Европарламент рассмотрит резолюцию по дипломатическому бойкоту Мундиаля-2018

2018-06-11 13:15 631

Европарламент намерен проголосовать за резолюцию, которая призывает к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу - 2018 в России. 

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира - 2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем микроблоге в Twitter.

Напомним,  ранее о дипломатическом бойкоте ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, не входящая в ЕС. Позже к ним присоединилась Австралия. Украина также по понятным причинам бойкотирует ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля в РФ.

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