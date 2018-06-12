Украина Субсидии в Украине 2018: кому положены и как получить

2018-06-12 17:44 355

С изменением условий субсидирования в Украине в 2018 году появляется вопрос: дадут ли субсидию? А если нет, то почему? Какие документы нужно будет собрать, и каким должен быть доход, чтобы субсидию все-таки дали.

Кому положена субсидия на квартплату в 2018 году?

Почему-то многие думают, что субсидия положена только пенсионерам, матерям-одиночкам и малоимущим семьям. На самом деле малоимущие получают субсидию точно таким же образом, как и другие люди. Разница лишь в том, что малоимущая семья получает еще и социальные выплаты. Украина позволяет получить субсидию любому своему гражданину, любого возраста и социального положения, на своей или съемной квартире, но с одним условием: расходы на коммунальные платежи должны быть больше 15% от дохода. Однако и здесь есть свои исключения, о которых мы поговорим позже.

Кому дадут субсидию?

Жилищно-коммунальная субсидия может быть оформлена только на одного члена семьи. На него же открываются и лицевые счета, чтобы производить оплату за коммунальные услуги. Этот член семьи обязательно должен быть зарегистрирован на жилищной площади. А от других проживающих нужно лишь согласие для обработки персональных данных и они должны предоставить доступ к ним. Также могут оформить субсидию и те люди, которые снимают квартиру и имеют договор аренды, в котором указано, что именно они должны платить за коммунальные услуги.

Наличными субсидию положено получать тем, у кого жилье не обеспечено обогревом в виде газоснабжения, электроснабжения или теплоснабжения. Субсидия выдается им с целью покупки сжиженного газа или же печного топлива в твердом или жидком виде. Но, если ваше помещение отапливается сразу несколькими видами топлива или электроэнергии, то субсидия будет назначена только на один из этих видов.

Кстати, теперь можно и подать документы онлайн, и рассчитать примерную субсидию на калькуляторе в Интернете.

ОТГ и ВПЛ

Объединенные территориальные общины (ОТГ) и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) теперь тоже могут оформить себе субсидию. И им для этого не нужен договор аренды. Нужна лишь Декларация и Заявление. В них должна быть отметка, что на территории проживают лица этой группы.

Малое фермерство

Раньше для расчета какой будет субсидия считался 100% доход за счет сдачи молока. В итоге многие продавали молоко по очень низким ценам посредникам, которые потом еще раз продавали его на предприятия по переработке. Сейчас же процент снижен до 30%. Сделано это для того, чтобы улучшить состояние фермерства.

Почему могут не дать субсидию?

С 1 мая 2018 года в Украине будет действовать новое правило для выдачи субсидий: субсидию не будут назначать, если площадь квартиры больше 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м. Оплатить «коммуналку» в этом случае придется в полном объеме, независимо от того, кто зарегистрирован и проживает здесь — работающий или пенсионер с минимальной пенсией. Исключением станут только детские дома семейного типа, приемные семьи и семьи, в которых не менее года проживают трое и более детей. Скорее всего, таким образом правительство хочет избежать ситуаций, когда в жилье регистрировали пенсионера при минимальной пенсии, который потом обращался в комиссию при органе соцзащиты населения, чтобы получать субсидию для снижения квартплаты на всю площадь квартиры и дома.

Ограничение на площадь

На первый взгляд, нормы те же: 13,65 кв м на одного человека плюс 35,22 кв м на домохозяйство.Но до внесения новых изменений действовали бонусы для пенсионеров «для домохозяйств, состоящих из одной или двух нетрудоспособных лиц, указанная норма составляет 75 кв. метров на домохозяйство».

То есть для двух пенсионеров субсидию назначали на 75 кв м без решения комиссии. В новой редакции постановления этого абзаца нет, поэтому социальный норматив для семьи пенсионеров фактически уменьшен. А решение о субсидии на сверхурочную площадь принимает комиссия. При этом сверхурочная площадь «не может превышать на более чем 30 процентов социальную норму жилья, рассчитанную для домохозяйства».

Например, одинокий пенсионер проживает один в частном доме площадью 75 кв м. Социальная норма жилья на одного, на которую назначается субсидия на газ, – это 13,65 кв м на человека плюс 35,22 кв м на домохозяйство. То есть в сумме — 48,87 кв м. В этом случае субсидию ему назначат только на 65,5 кв м (48,87 + 30% * 48,87). Остальные – 9,5 кв м – пенсионер должен доплачивать самостоятельно. Или (если не в состоянии платить) будет вынужден продать домик и поискать что-то поменьше.

При покупке нового авто

Еще одно новшество – субсидия не будет назначаться, если в собственности семьи есть автомобиль или другой вид личного транспорта, который был выпущен менее пяти лет назад (кроме мопеда). Стоит добавить, что сейчас лишится назначенных субсидий и часть тех автовладельцев, которые покупали их новыми, и еще не исчерпали пятилетний срок эксплуатации. Ведь до внесения изменений наличие авто учитывалась только, как сумма покупки, превышающей 50 000 гривен, и это было основанием для не назначения субсидии в течение года. А дальше на субсидию уже можно было претендовать. Впрочем, из этого правила есть исключение: субсидия владельцу авто может быть назначена по решению комиссии, если он оказался в сложных жизненных обстоятельствах (длительное лечение и т.д.).

Информацию о наличии (или отсутствии) авто человек должен указать в декларации. Органы соцзащиты также получать данные от МВД, которое ведет реестр владельцев транспортных средств.

Для неработающих

Правительство борется с теневой занятостью. Именно так представляют нововведения, по которому доход официально не работающих и тех, которые не находятся на учете в центре занятости, будет учитываться на уровне трех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. То есть сейчас это 5286 грн (1762 грн * 3). Но это – лучшем случае, по решению комиссии. Потому что этот вид помощи не назначается семье, где кто-то совершеннолетний не работает (и при этом не является студентом дневной формы обучения, не служит в армии, не стоит на учете в службе занятости).

Нововведение «отсекает» тех, кто:

Не имеет доходов, учитываемых при назначении субсидии;

• Имеет доходы меньше, чем минимальная зарплата

• Не платит взносы (в размере не менее минимального ЕСВ — сейчас это 819,06 грн) на общеобязательное соцстрахование

• Если человек обращается впервые за субсидией, то учитываются его доходы за два предыдущих квартала.

Поясним: например, человек пришел за субсидией в мае этого года. Месяц, предшествующий обращению — апрель, а два предыдущих квартала — это 1-й квартал 2018 и 4-й квартал 2017

Поездки заграницу

Условий, при которых субсидия не назначается, стало больше. Но почти из всех этих правил может быть исключение – решение комиссии. Не распространяется исключение только на большие помещения – на них субсидии однозначно не дадут. Для решения комиссии обязательно составляется акт обследования материально-бытовых условий. Кроме того, комиссия тоже ограничена в принятии положительного решения по субсидии. Ее не назначат лицу, не имеющему доходов или имеющему доходы меньше минималки, не отсчитывающему ЕСВ, но при этом совокупно более 60 дней находившемуся за границей в течение периода, за который учитываются доходы для назначения субсидий. Ограничения не касаются тех, кто ездил на лечение, учебу, в служебную командировку, что подтверждается документами.

Оплата налогов

Еще одно условие, без которого комиссия не назначит субсидию – уплата ЕСВ в размере не меньше минимального (819,06 грн) в течение двух месяцев подряд перед днем обращения за назначением субсидии. Правительство хочет контролировать недобросовестных ФЛП, которые не платят взносы. Однако, если ты сам не ФЛП, твои взносы зависят от работодателя, и могут быть ситуации, когда наемный работник и не подозревает, что за него не оплачено ЕСВ. Более того, всех, кто получил субсидию по решению комиссии, органы соцзащиты будут контролировать ежемесячно на предмет уплаты ЕСВ. Если ФЛП не оплатит ЕСВ за себя – его сразу лишат субсидии и обяжут вернуть уже предоставленную сумму (за расчетный период).

О таком «наказании» для наемных работников речь не идет. Но для них есть другой нюанс, и он касается работы по срочным трудовым договорам. Если такому работнику (из-за малого размера доходов или их отсутствия до трудоустройства) субсидию назначает комиссия, есть обязательное условие – срок действия трудового договора должно быть больше, чем срок, на который назначается субсидия. Иначе в этом случае субсидия не назначается. С одной стороны, нововведения борется с недобросовестными работодателями, которые хитрят с трудовыми соглашениями, минимизируя доходы. Нет смысла идти к такому работодателю на минималку на месяц-два, а с субсидией все равно «пролетишь». Но, если уж устроился по трудовому договору и не сможешь освободиться досрочно ни по собственному желанию, ни по соглашению сторон, ни даже через изменение существенных условий труда – придется вернуть предназначенную субсидию за весь период.

Список документов на субсидию по квартплате

Субсидия оформляется по прописке в центре управления труда и социальной защиты населения. При оформлении важно не забыть о всех необходимых документах.

Перечень документов на оформление субсидии:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, подающего заявление.

2. Заявление (бланк заявления предоставляется специалистами отдела субсидий).

3. Декларация о доходах и имущественном состоянии всех зарегистрированных и членов их семей, зарегистрированных по другому адресу (бланк декларации предоставляется специалистами отдела субсидий).

4. Справки о доходах всех трудоспособных лиц.

5. Трудовую книжку (для неработающих членов семьи).

6. Идентификационный номер.

7. Расчетные книжки за коммунальные услуги, электроэнергию и теплоснабжение.

При каком доходе положена субсидия на квартплату

При назначении жилищной субсидии учитываются следующие доходы:

• Заработная плата после уплаты налога на доходы

• Пенсия

• Стипендия

• Социальные выплаты

• Пособие по безработице

• Прочие доходы.

В совокупный доход домохозяйства не включаются следующие социальные выплаты:

• Одноразовая помощь, когда рождается ребенок или же его усыновляют

• Одноразовое вознаграждение «Матерь-героиня»

• Помощь детям сиротам и лишенным опеки родителей, а также тем, над какими установлена опека

• Помощь ВПЛ, которая производится каждый месяц на расходы на проживание

• Алименты, полученные на детей

• Депозитный доход

• Оплата, которую получают члены избирательной комиссии

• Пособие для погребения

• Компенсации за причинение вреда здоровью работникам во время исполнения обязанностей

• Одноразовая выплата в качестве помощи предприятиям и учреждениям.