Спорт Путин не пожелал успеха сборной Саудовской Аравии на встрече с кронпринцем

2018-06-14 19:00 382

Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом сказал, что не может пожелать успеха сборной этой страны. Об этом сообщает РБК.

"Мы очень рады вас видеть, в том числе и в связи с открытием чемпионата мира по футболу, в связи с тем, что играют наши команды в день открытия, - сказал Путин. - Вы знаете, как мы тепло к вам относимся, но, думаю поймете меня. Я не могу пожелать успеха вашей команде".

Он добавил, что победит "сильнейшая команда". Мухаммед бин Салман​ в ответ заметил, что будет доволен любым результатом, "потому что мы благодаря совместной работе достигаем успехов в различных областях".

"Если даже мы проиграем, мы с собой привезем политический и экономический переговорный капитал в свою страну. Если выиграем - это будет плюс к тем достижениям, которые мы достигнем", - дипломатично заметил саудовский кронпринц.