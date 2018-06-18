Мир Израильские спецслужбы нейтрализовали террористическую ячейку смертников ХАМАС

2018-06-19 09:42 473

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook сообщил, что израильские силовики нейтрализовали ячейку исламистской группировки ХАМАС, которая готовила теракты в Иерусалиме и Тель-Авиве.

"Служба общей безопасности, полиция и Армия обороны Израиля нейтрализовали террористическую ячейку ХАМАС в Наблусе, члены которой готовили атаки смертников в Иерусалиме и Тель-Авиве", – написал он.

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Израильский премьер отметил, что ХАМАС пытается совершать атаки на Израиль как из сектора Газа, так и из Иудеи и Самарии.

Нетаньяху подчеркнул, что израильские спецслужбы будут продолжать поддерживать контроль над всей территорией к западу от реки Иордан.

Также сегодня утром авиация Израиля нанесла удары по девяти военным объектам ХАМАС на севере сектора Газа.

"Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по девяти военным целям, размещенным на двух военных базах, и по оружейному цеху террористической группировки ХАМАС на севере сектора Газа", – говорится в сообщении израильской армии в Twitter.

Удары были предприняты в ответ на запуск боевиками ХАМАС в сторону территории Израиля воздушных змеев и воздушных шаров с горючими веществами и взрывными устройствами для поджога.

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