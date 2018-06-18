Политика Омбудсмены Украины и России договорились посетить Сенцова и Вышинского

2018-06-18 19:30 1114

 

Уполномоченные по правам человека в Украине и РФ Людмила Денисова и Татьяна Москалькова договорились о посещениях украинского режиссера Олега Сенцова в Салехарде и журналиста "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в Херсоне. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Предварительная встреча уже позволила выработать кое-какие шаги, и мы намерены вместе или с уполномоченным по правам человека в Салехарде посетить Сенцова. После этого мы, поскольку договорились о паритетных шагах, готовы были бы посетить Вышинского, и нам подскажет Людмила Леонтьевна наиболее оптимальный график посещения, для того чтобы дорожная карта была эффективна», - заявила Татьяна Москалькова.

Встреча российского и украинского уполномоченных по правам человека прошла сегодня в Москве. Она стала возможной после того, как девятого июня президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о посещениях омбудсменами украинцев и россиян, находящихся в заключении на территории обеих стран.

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