Спорт Усик поедет в Москву, чтобы победить - менеджер боксера

2018-06-18 21:30 640

 

Менеджер Александра Усика подтвердил, что финальный бой с Гассиевым состоится в столице России.

Финальный поединок World Boxing Super Series за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между чемпионом WBC, WBO украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF россиянином Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве на арене «Олимпийский». Эту информацию подтвердила сторона украинского спортсмена. С соответствующим заявлением выступил генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

“Сегодня руководство Всемирной боксерской суперсерии огласило окончательно дату и место проведения финального поединка Усик - Гассиев за титул абсолютного чемпиона мира. Он состоится 21 июля в Москве. Нашему чемпиону снова предстоит боксировать на территории соперника, как это было 1/4 финала и полуфинале WBSS. Усик продолжает подготовку в тренировочном лагере и сейчас выходит на финишную прямую - этап спаррингов", - отметил Красюк, которого цитирует пресс-служба К2. Он добавил, что Усик подошел к главному моменту в своей карьере.

"Для Александра - это самый главный бой в его карьере, ведь на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а также пояс журнала The Ring, статус абсолютного чемпиона мира и кубок Мухаммеда Али. Саша поедет в Москву, чтобы победить!" - отметил Александр Красюк. Напомним, бой Усик - Гассиев сначала планировали провести 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия), но он был перенесен из-за травмы Усика. Затем начались переговоры о смене места проведения боя. Рассматривались варианты с Латвией, Великобританией, Австралией и Россией. Сегодня впервые о новом месте проведения боя сообщил генеральный секретарь российской федерации бокса Умар Кремлев.

 

 

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