Политика Количество пострадавших под Радой выросло вдвое

2018-06-19 18:00 622

 

В результате столкновений пострадали восемь полицейских и двое митингующих, сообщил Крищенко.

В результате столкновений под зданием парламента в центре Киева пострадали восемь полицейских и двое участников протеста. Об этом во вторник, 19 июня, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает 112 Украина.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших полицейских.

"Восемь полицейских обратились за помощью. Гражданских, по информации от врачей, пока двое, тоже незначительные царапины. У полицейских также незначительные телесные повреждения и газом забрызганы", - сказал Крищенко.

Он уточнил, что по факту беспорядков полицией задержаны двое человек. Один из них хватал полицейского за снаряжение и пытался выхватить из строя.

За порядком в центре столицы следят около полутысячи правоохранителей, до полутора десятков силовиков охраняют здание Печерского управления полиции.

"Максимальное количество участников, по нашей информации, когда начались события, когда пытались зайти в Верховную Раду, было примерно 2 тысячи", - отметили в полиции.


Напомним, в митинге под Радой приняли участие ветераны-афганцы и работники шахт, которые требовали сохранения своих льгот. На данный момент митингующие разошлись.

 

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