Украина «Киевский техникум электронных приборов» к 145-летию собирает удивительные факты из своей истории

2018-06-20 09:11 220

«Киевский техникум электронных приборов» (ранее механический техникум) объявил о сборе золотых страниц истории.

К 145-летнему юбилею учебного заведения, который состоится 19 сентября 2019 года, будет создана Золотая книга «Техникум в трёх столетиях». В нее войдут исторические фото и наиболее интересные живые истории людей, связанные с учебой и работой в КТЭП.

В связи с этим просим всех, кто создавал техникум, трудился над его совершенствованием, а также студентов, которые получили в этих стенах путёвку в жизнь – прислать свои воспоминания, фотографии, поделиться любопытными фактами и историями.

Расскажите, как пребывание в техникуме повлияло на вашу дальнейшую жизнь. Будем благодарны за любую информацию.

Адрес «Киевского техникума электронных приборов:

ул. Иоанна Павла II №17, Киев, 01042, Украина

e-mail: ktep2006@ukr.net

тел.: (044) 529-12-83 – приемная 

(044) 528-71-53 – Корниенко М. М.

(044) 528-62-64 – Кац Л. Я.

 

 

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