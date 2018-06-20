Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, но придет жара до +34°C

2018-06-20 11:42 505

Сегодня, 20 июня, на всей территории Украины ожидается ясная и достаточно жаркая погода, без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, столбики термометров сегодня поднимутся до +34°C.

Так, на западе Украины дневная температура составит от +25°C до +30°C. На севере днем воздух прогреется до +25°C...+29°C. В центральной части страны днем столбики термометра покажут +26°C...+31°C.

На востоке днем от +30°C до +33°C. На юге традиционно теплее всего, днем столбики термометра покажут +30°C...+34°C.

В Киеве сегодня также осадков не предвидится, температура днем +27°C...+29°C. Ночью дышать станет легче, термометры покажут до +20°C.

Еще по теме

«Киевский техникум электронных приборов» к 145-летию собирает удивительные факты из своей истории

2018-06-20 09:11 625

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-06-20 08:39 445868

Синоптики прогнозируют аномальную жару на ближайшие дни

2018-06-19 20:00 1283

Стало известно, почему Шарль Азнавур отменил концерты в ФРГ, Британии и Испании

2018-06-19 15:16 1017

Еще новости в разделе "Украина"

В Черновицкой области группа из 20 человек напала на пограничников

2018-06-20 13:44 267

КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, но придет жара до +34°C

2018-06-20 11:42 505

документ Журналист Аркадий Бабченко показал ориентировку ФСБ на свое убийство

2018-06-20 10:41 556

«Киевский техникум электронных приборов» к 145-летию собирает удивительные факты из своей истории

2018-06-20 09:11 625
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Черновицкой области группа из 20 человек напала на пограничников 2018-06-20 13:44 267
КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, но придет жара до +34°C 2018-06-20 11:42 505
документ Журналист Аркадий Бабченко показал ориентировку ФСБ на свое убийство 2018-06-20 10:41 556
«Киевский техникум электронных приборов» к 145-летию собирает удивительные факты из своей истории 2018-06-20 09:11 625

Лента

14:16 КС разрешил отложить снятие неприкосновенности с нардепов до 2020 года
13:44 В Черновицкой области группа из 20 человек напала на пограничников
13:15 Вашингтон обвинил Совет ООН по правам человека в лицемерии и предвзятости
фото 12:42 Беспорядки в Харькове: дымовые шашки, массовый погром мэрии и мусорная люстрация
12:14 Полиция выяснила реальную причину взрыва в лондонском метро
КАРТА 11:42 Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, но придет жара до +34°C
КАРТА 11:13 Армия Украины заняла новые территории Донбасса - продвинулись на 2 км и и создали "линию безопасности"
документ 10:41 Журналист Аркадий Бабченко показал ориентировку ФСБ на свое убийство
10:12 Порошенко назначил экс-главу Донецкой ОГА Павла Жебривского аудитором НАБУ
09:40 Сегодня сенегальский защитник Папа Гуйе пройдёт медосмотр в киевском "Динамо"