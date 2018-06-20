Украина КАРТА Прогноз погоды: Сегодня дожди в Украине прекратятся, но придет жара до +34°C

2018-06-20 11:42 505

Сегодня, 20 июня, на всей территории Украины ожидается ясная и достаточно жаркая погода, без осадков.

Как указано в свежем прогнозе Гидрометеоцентра страны, столбики термометров сегодня поднимутся до +34°C.

Так, на западе Украины дневная температура составит от +25°C до +30°C. На севере днем воздух прогреется до +25°C...+29°C. В центральной части страны днем столбики термометра покажут +26°C...+31°C.

На востоке днем от +30°C до +33°C. На юге традиционно теплее всего, днем столбики термометра покажут +30°C...+34°C.

В Киеве сегодня также осадков не предвидится, температура днем +27°C...+29°C. Ночью дышать станет легче, термометры покажут до +20°C.