Мир Трамп на саммите G7 бросил в сторону Меркель несколько конфет

2018-06-21 18:30 319

Политолог из США, глава консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер рассказал, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 бросил в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель несколько конфет со словами «И не говори, что я никогда тебе ничего не даю».

Об этом пишет The Independent.

Бреммер отметил, что инцидент произошел в тот момент, когда лидеры стран G7 собрались для подписания совместного документа по итогам саммита.

В тот момент премьер-министр Канады Джастин Трюдо пыталсяся надавить на Трампа, чтобы он подписал совместное коммюнике. Сам Трамп, как рассказал Бреммер, очевидно, испытывал неудовольствие из-за того, что лидеры G7 объединились против него.

«Трамп сидел там, скрестив руки на груди, очевидно недовольный фактом, что все они объединились против него. В конце концов он согласился и сказал: окей, я подпишу. И в этот момент он поднялся, засунул руку в карман своего пиджака, достал две конфетки Starburst, бросил их на стол и сказал: вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю», – рассказал Бреммер