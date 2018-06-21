Политика После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ

2018-06-21 19:30 616

 

После переговоров между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным, последний созвал Совет безопасности.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент проинформировал участников совещания о состоявшемся телефонном разговоре с президентом Украины. Присутствующие обменялись мнениями о текущем состоянии российско-украинских отношений и подняли вопрос урегулирования «ситуации на юго-востоке Украины».

В собрании Совбеза приняли участие: председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

О результатах совещания не сообщается.

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