Украина Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии

2018-06-23 14:30 987

 

Повышение пенсий в 2018 году запланировано на июль 2018 и декабрь.

Однако, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Пенсионном фонде не исключают возможность дополнительного повышения пенсий в течение года.

Об этом вице-премьер-министр заявил в эфире украинского телеканала «112 Украина».
Павел Розенко отметил – начало года для Украины было более оптимистичным, чем ожидалось, поэтому и в Пенсионном фонде появился гораздо больший доход, чем ожидался. Это может привести к еще одному повышению пенсий.

«Если мы увидим, что дальше эта динамика наблюдается, убежден, что к концу года мы выйдем, возможно, с идеями дополнительного проведения отдельных изменений в пенсионное законодательство или проведения каких-то отдельных пенсионных программ для повышения пенсий в Украине» — заявил Розенко.

Кроме того, Розенко напомнил, что, начиная с 1 июля размер прожиточного минимума для всех категорий граждан увеличится. Вместе с ним будут пересмотрены и 50 видов социальной помощи, а также компенсации.

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на выходные: в субботу - грозы и ливни, в воскресенье вернется жара

2018-06-22 17:28 1404

Канада может отдать Украине летальное оружие, закупленное для курдов Ирака

2018-06-22 15:16 1469

У Гройсмана уверяют, что Данилюка никто не выгонял, он сам решил уволиться

2018-06-22 14:15 1318

Украина подала иск в ЕСПЧ в связи с нарушением прав в России Олега Сенцова

2018-06-22 12:45 1093

Еще новости в разделе "Украина"

Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии

2018-06-23 14:30 987

Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители

2018-06-23 13:30 774

На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику

2018-06-23 12:00 808

В обменниках Киева понизился курс доллара

2018-06-23 10:30 885
Все статьи раздела "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии 2018-06-23 14:30 987
Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители 2018-06-23 13:30 774
На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику 2018-06-23 12:00 808
В обменниках Киева понизился курс доллара 2018-06-23 10:30 885

Лента

15:00 В Украине разрешили вывозить за границу детей без согласия одного из родителей
14:30 Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии
14:00 Генассамблея ООН призвала вывести российские войска из Приднестровья
13:30 Стало известно, какой помощи от государства могут ожидать родители
13:00 В Кремле заявили о проблеме с обменом Сенцова
12:30 Ученые определили полезную дневную дозу кофе
12:00 На стихийных рынках Киева продают радиоактивную чернику
11:30 Журналисты рассказали о превышении полномочий и влиянии на суд членом Высшего совета правосудия Гусаком
10:30 В обменниках Киева понизился курс доллара
фото 10:00 В Карпатах из-за снега эвакуируют детский лагерь