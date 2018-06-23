Украина Розенко заявил, что в Украине могут внепланово поднять пенсии

2018-06-23 14:30 987

Повышение пенсий в 2018 году запланировано на июль 2018 и декабрь.

Однако, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что в Пенсионном фонде не исключают возможность дополнительного повышения пенсий в течение года.

Об этом вице-премьер-министр заявил в эфире украинского телеканала «112 Украина».

Павел Розенко отметил – начало года для Украины было более оптимистичным, чем ожидалось, поэтому и в Пенсионном фонде появился гораздо больший доход, чем ожидался. Это может привести к еще одному повышению пенсий.

«Если мы увидим, что дальше эта динамика наблюдается, убежден, что к концу года мы выйдем, возможно, с идеями дополнительного проведения отдельных изменений в пенсионное законодательство или проведения каких-то отдельных пенсионных программ для повышения пенсий в Украине» — заявил Розенко.

Кроме того, Розенко напомнил, что, начиная с 1 июля размер прожиточного минимума для всех категорий граждан увеличится. Вместе с ним будут пересмотрены и 50 видов социальной помощи, а также компенсации.