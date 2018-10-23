Украина Появились новые подробности о выпавшей из окна роддома в Киеве женщине

2018-10-23 17:45 135

Женщина, которая 18 октября родив двойню, покончила с собой, выпрыгнув с 7 этажа медзаведения, выглядела вполне счастливой.

Об этом пишет говорится в сюжете ТСН.

"Роды были преждевременные, родила двойню, первый был мальчик, в 13:35, с массой 1950 г, вторая – недоношенная девочка", - пояснил заместитель главного врача Андрей Карпенко.

Как отмечают журналисты, семейная пара планировала беременность.

"Счастливые, беззаботные и улыбчивые – на большинстве фотографий в соцсетях Татьяна и ее муж вдвоем. Она подписана на десяток групп про идеальную беременность и сознательное материнство. Врачи рассказывают: о детях 32-летняя Татьяна мечтала три года и очень радовалась своей беременности. 1 октября медики ирпенской женской консультации решили направить ее в областной роддом, в основном, чтобы перестраховаться, потому что двойня – это всегда риск", - сказано в сюжете.

Новорожденных сразу отправили в реанимацию, их состояние удовлетворительное, но они требуют особого ухода. Татьяна после родов быстро оправилась и уже даже ходила кормить малышей самостоятельно. Женщину с мужем разместили в отдельной семейной палате.

"В ночь с субботы на воскресенье около 2:00 часов женщина нашла повод отправить мужа – попросила выкинуть пеленки в мусорку. Его не было буквально несколько минут, а когда вернулся – увидел открытое настежь окно. Жены в палате не было, впоследствии на парапете он увидел ее тело", - пишет СМИ.

Сообщается, что врачи пытались реанимировать женщину свыше часа, но травмы оказались смертельными.

Врачи шокированы ситуацией, потому что Татьяна выглядела счастливой и была вполне здоровой. "Она была проконсультирована неврологом, терапевтом, окулистом, эндокринологом. Никаких особых изменений у нее в состоянии здоровья не нашли", - говорят медики.

Психолог с Татьяной не работал, говорят в роддоме, не осматривали ее психологи и психиатры и в родном Ирпене, где женщина стояла на учете по беременности. Там объясняют: этот осмотр осуществляется в случае, когда врачи видят неадекватное поведение или признаки депрессии.

"Она наблюдалась большим количеством врачей, и никто ничего не заметил. Это беременность желанная, все-таки 32 года. Что там произошло – я не знаю", - говорят врачи.

Версию, что причиной поступка женщины могла быть послеродовая депрессия, медики отвергают. По их мнению, причиной самоубийства стало более острое состояние, которое невозможно было спрогнозировать. "Послеродовой психоз", - предполагают врачи.

Двойняшки, которых родила Татьяна, еще минимум неделю будут находиться в больнице. Заберет детей домой потом отец.