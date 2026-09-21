ВІЙНА В Україні Автобус Кишинев Киев

2026-09-21 13:13

Планируете поездку из Молдовы в Украину? Чтобы не тратить время на организационные вопросы, стоит использовать современный онлайн-сервис INFOBUS . Благодаря ему больше не нужно стоять в очередях, чтобы найти билеты на автобус Кишинев Киев, или звонить в справочные — всё необходимое есть в вашем смартфоне. INFOBUS — надежный помощник в поиске автобусных билетов. Благодаря ему можно за пару кликов подобрать подходящий маршрут, узнать актуальное расписание и забронировать место всего за несколько минут.

Автобусы Кишинев Киев курсируют ежедневно (более 10 рейсов), поэтому путешественники могут выбрать себе более удобный вариант по цене, времени в дороге и пр. Продолжительность поездки, количество остановок и условия перевозки зависят от перевозчика. Перед бронированием рекомендуется проверять детали маршрута на сайте INFOBUS.

Автобус Кишинев Киев: расписание и прочие детали маршрута

Расстояние между городами составляет около 650 км, время в дороге составляет примерно 10-13 часов. Из-за очереди на молдавско-украинской границе время в пути может меняться. Если вы планируете поездку маршрутом Кишинев Киев, автобус привезет вас на один из центральных вокзалов столицы. Отсюда можно легко организовать дальнейшую поездку в другие города Украины.

Если вам необходим на автобус Кишинев Киев билет, важно обратить внимание на:

дату и время отправления;

длительность поездки;

место посадки и конечную остановку;

количество остановок по маршруту;

условия перевозки багажа;

наличие пересадок;

правила возврата или обмена билета.

На кишинев Киев автобус цена зависит от даты, перевозчика и конкретного рейса. Удобный интерфейс позволяет просматривать актуальные рейсы на выбранную дату, сравнивать цены, узнавать продолжительность поездки, наличие пересадок и другие детали. Это особенно полезно для популярных маршрутов между Украиной и странами Европы, такими как Польша, Германия, Чехия, Молдавия, Испания, Болгария, Италия и др. Международное автобусное расписание отличается гибкостью и динамичностью, поэтому можно подписаться на уведомления, чтобы следить за последними изменениями.

Бронируйте автобус Кишинев Киев на INFOBUS

Онлайн-формат позволяет быстро сравнивать автобусные маршруты между Европой и Украиной на одном сайте. Пользователь может сразу видеть актуальные цены, доступные места и расписание в одном интерфейсе. Это экономит время и помогает найти оптимальный вариант, подходящий по бюджету и графику. Чтобы купить билет на автобус Кишинев Киев через INFOBUS, стоит указать маршрут, дату поездки и выбрать один из предложенных рейсов.

Сервис INFOBUS также предлагает дополнительные преимущества:

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возможность сравнить цены и расписание;

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Автобусные перевозки — альтернатива железнодорожным и авиаперевозкам. Для многих пассажиров это иногда единственный способ добраться до отдаленных городов, куда не ходит другой транспорт. Кроме того, часто автобусные рейсы из Европы предоставляют гибкость в выборе времени отправления и более гибкие цены. Проверьте доступные рейсы из Кишинева в Киев на желаемую дату, сравните варианты и бронируйте билет онлайн.

FAQ

Сколько стоят билеты на автобус Кишинев Киев?

Цена зависит от даты поездки, перевозчика и выбранного рейса. Актуальная стоимость отображается при просмотре автобусом на конкретную дату.

Сколько ехать автобусом из Кишинева в Киев?

Время в пути зависит от маршрута, количества остановок, дорожной ситуации и продолжительности пограничного контроля. Ориентировочная продолжительность указана в информации о каждом рейсе.

Где купить билеты на автобус Кишинев Киев?

Билет можно оформить онлайн на сайте INFOBUS после выбора подходящего рейса.

Откуда едет автобус из Кишинева в Киев?

Чаще всего это Главный автовокзал. Точный адрес посадки указан в информации о конкретном рейсе.