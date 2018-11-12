Помощницу нардепа Сергея Лещенко Марину Бардину, которая вместе с ним попала в ДТП под Киевом, выписали из больницы.
"Друзья, может, вы слышали, в пятницу мы вместе с моей помощницей Мариной попали в ДТП. К счастью, обошлось без жертв и даже травм. Марина после обследования у врача выписалась.
Мой "гольфик" (Volkswagen Golf) в хлам, и я не знаю, подлежит ли он восстановлению. Но все это лишь железо, которое не стоит ни жизней, ни здоровья. Кто был виноват, установит суд, а для всех участников - и для меня в том числе - эта история должна стать уроком. Берегите себя и людей, которых любите, и не тратьте жизнь на мелочи, злобу и склоки", - сообщил нардеп на своей странице в соцсети Instagram.
По его словам, кто виноват в аварии, установит суд.