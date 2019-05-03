Украина В Глевахе люди балаклавах обнесли особняк Пинзеника - нардепа с женой связали

2019-05-03 14:43 153

На дом депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт", первого заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы парламента Павла Пинзеника совершили разбойное нападение четверо неизвестных.

"Четверо неизвестных в балаклавах совершили разбойное нападение на дом в Глевахе Киевской области. Они связали хозяина дома и его супругу и похитили их деньги", - сообщил спикер Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передают "Українські Новини".

Сумму похищенных денег и ценностей в полиции не называют. Ведутся розыскные мероприятия.