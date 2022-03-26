ВОЙНА В Украине Увидеть Мощун и умереть: оккупанты попали в котел и были уничтожены под Киевом

2022-03-26 16:00

 

В субботу, 26 марта, украинские Вооруженные Силы устроили котел российским захватчикам, пытавшимся ворваться в столицу Украины – Киев. От них остались только военные билеты.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев устроили врагам котел в направлении Пуща-Водица, Ирпень, Буча, Гостомель и продолжают оттеснять врага подальше от столицы.

Единственное, что оставили после себя оккупанты это несколько уцелевших военных билетов и погоны.

"Увидеть Мощун и умереть! Это все, что осталось от оккупантов, пытавшихся ворваться в Киев", - написали в Минобороне, добавив фото российских остатков.

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