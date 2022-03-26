Увидеть Мощун и умереть: оккупанты попали в котел и были уничтожены под Киевом

В субботу, 26 марта, украинские Вооруженные Силы устроили котел российским захватчикам, пытавшимся ворваться в столицу Украины – Киев. От них остались только военные билеты.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев устроили врагам котел в направлении Пуща-Водица, Ирпень, Буча, Гостомель и продолжают оттеснять врага подальше от столицы.
Единственное, что оставили после себя оккупанты это несколько уцелевших военных билетов и погоны.
"Увидеть Мощун и умереть! Это все, что осталось от оккупантов, пытавшихся ворваться в Киев", - написали в Минобороне, добавив фото российских остатков.