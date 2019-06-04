Украина КАРТА ГосЧС предупредила украинцев о подъеме уровня воды в реках до 1,5 м

2019-06-04 12:43 204

На Прикарпатье во вторник-среду, 4-5 июня, ожидается подъем уровня воды в реках. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми осадками, в течение 4-5 июня на реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прута, Сирета ожидаются подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м, в малых водотоках - на 0,5-1,5 м над уровнями 3 июня в 8 часов, без негативных последствий. В местах прохождения сильных ливней формирование значительного местного и склонного стока", - говорится в сообщении.

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