Мир Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан

2024-08-29 09:31

Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию в некоторых северных районах на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Министр иностранных дел Израиля Исраэл Кац заявил, что ЦАХАЛ проводит операцию в районах Дженина и Тулькармы для борьбы с иранской террористической инфраструктурой.

По его словам, Иран работает над созданием террористического фронта, вооружая террористов и контрабандой передового оружия через Иорданию.

"Мы должны справиться с этой угрозой точно так же, как с террористической инфраструктурой в Газе, включая временную эвакуацию гражданских лиц", - отметил министр.

По информации Министерства здравоохранения Израиля, на Западном берегу реки Иордан семь человек были убиты во время операций ЦАХАЛ. Израильские СМИ сообщают о десяти погибших.

Как пишет издание со ссылкой на собеседников в армии, "эта контртеррористическая операция ЦАХАЛа продлится несколько дней".