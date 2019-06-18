Политика Зеленский заговорил словами Януковича: президент в Париже назвал украинских женщин - туристическим брендом

2019-06-18 09:11 243

Владимир Зеленский на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже заявил, что одним из главных туристических брендов Украины являются женщины. Такой посыл нового президента страны вызвал шквал возмущения в Соцсетях. Как рядовые пользователи, так и политики принялись критиковать заявление Зеленского, настаивая на том, что подобные намеки не должны озвучиваться президентом страны.

"Кстати, я хочу сказать, что, немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом", - заявил Зеленский.

На такое заявление Зеленского отреагировала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, обвинив президента в сексизме и примитивизме.

Примечательно, что заявление Зеленского многим напомнило не совсем адекватную импровизацию беглого непрезидента Януковича. Напомним, накануне Евро-2012 на экономическом форуме в швейцарском Давосе, он также рассказывал, что Украине есть, чем удивить иностранцев.

"Лучше всего, конечно, весной, когда теплеет и начинают раздеваться украинские женщины - поверьте, это чудесное зрелище", - заявил тогда Янукович.

Кроме того, в Соцсетях настоятельно советуют новому президенту стараться не отходить от текста, который ему готовят потиттехнологи и консультанты. В противном случае к парламентским выборам, до которых остался всего месяц, от его заветных 73% может остаться лишь уже ставшая крылатой фраза Парубия "було весело".