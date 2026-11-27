Політика Польща запропонувала НАТО перехоплювати ракети рашистів у повітряному просторі України

2026-11-27 12:35

Польща запропонувала країнам НАТО розглянути можливість перехоплення російських ракет у повітряному просторі України, якщо вони прямують у бік території Альянсу. Ініціативу обговорили під час зустрічі представників НАТО в Брюсселі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За словами співрозмовників видання, деякі країни підтримали пропозицію. Водночас обговорення було попереднім: конкретних заходів реагування не визначали.

Для реалізації такого сценарію Україна мала б попереджати Альянс про загрози та надати доступ до свого повітряного простору. Втім, рішення потребуватиме одностайної підтримки всіх країн НАТО, якої наразі немає.

Поштовхом до ініціативи став інцидент минулого тижня, коли на території Польщі впали три російські ракети Х-101. Прем’єр-міністр Дональд Туск назвав це "навмисною провокацією Москви". Він також звернув увагу, що порушення повітряного простору сталося неподалік від місця проведення військових навчань за участю тисяч військовослужбовців країн НАТО.

За результатами зустрічі у Брюсселі Альянс вирішив направити до Польщі літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS. Він відстежуватиме повітряну ситуацію у східній частині країни.

Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський заявив, що літак дасть змогу краще оцінювати ситуацію та оперативніше реагувати на загрози. Крім того, союзники домовилися розглянути можливість направлення до Польщі додаткових сил і засобів.