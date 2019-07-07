Украина Приметы на 7 июля: что категорически нельзя делать на Ивана Купала

2019-07-07 11:35 1218

С 6 на 7 июля по церковному календарю праздник Ивана Купала. Праздник появился еще в языческие времена, но его изначальное название неизвестно. Нынешнее название - Иван Купала - имеет уже христианское происхождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день. По преданию, он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана.

На праздник Ивана Купала, если верить преданиям, в лесу зацветает папоротник. И тому, кто найдет цветок, будет весь год сопутствовать удача, богатство и взаимная любовь.

Что нельзя делать на Ивана Купала

Купаться в открытых водоемах. Считается, что в праздник Ивана Купала появляется всевозможная нечисть - русалки, лешие, домовые и им подобные существа, и затягивают в воду всех, кто посмеет туда зайти. По этой же причине считалось, что в Купальскую ночь нельзя спать.

Приметы на 7 июля

- Беременным, детям и пожилым людям нужно держаться подальше от воды. Опять-таки, считается, что появившаяся нечисть чувствует уязвымых людей, и высасывает из них силы и здоровье.

- Продавать вещи, брать и давать в долг деньги, поднимать найденные деньги/материальные ценности с земли. На Ивана Купала лучше воздержаться от финансовых сделок, чтобы не привлечь бедность и убытки. Также не стоит брать кем-то забытые или потерянные деньги или вещи.

- Злиться, жаловаться, быть в плохом настроении. Конечно, не всегда есть возможность проконтролировать свои эмоции, но желательно в этот день их не показывать окружающим, чтобы не навлечь на себя неприязнь высших сил. Так что постарайся окружить себя только приятными людьми и делами.