Жизнь Что можно и категорически нельзя делать на Пасху: приметы, запреты, ритуалы и заговоры

2025-04-19 16:45

В этом году Пасха выпадает на 20 апреля. Светлое торжество имеет не только свои традиции - выпекание куличей и окрашивание яиц - но и другие важные народные поверья. Какие обычаи на Пасху существуют и как правильно встретить этот праздник.

Что нужно делать на Пасху - приметы

В светлый праздник Пасхи христианам нужно умыться водой из колодца или источника. Такой обряд гарантированно принесет здоровье тому, кто его совершил. Если у вас есть какое-то желание и вы хотите, чтобы оно поскорее исполнилось, съешьте с утра в день Пасхи освященное яблоко и подумайте о заветной цели.

Также Святой Пасхи имеет другую важную традицию - христосование. Это значит, что все присутствующие за праздничным столом должны взять в руку по крашенке и стукнуться друг с другом. В конце толкуют результат:

яйцо не разбилось и выдержало все "удары" - у человека будет счастливый год;

если девушка стукнется с ребенком и скажет "Христос Воскресе!" - следующую Пасху встретит беременной;

яйцо выпало из рук - готовьтесь к неприятностям, лучше отказаться от поездок;

яйцо разбилось до обеда - будет ссора в семье, после обеда - потеряете деньги;

яйцо скатилось со стола - в окружении есть завистники.

После того, как ритуал битья яйцами окончен, девушки смотрят, насколько близко желток находится к белку. Чем он ближе - тем быстрее девушка выйдет замуж, чем насыщеннее его цвет - тем удачнее будет брак.

Народные поверья гласят, что пасхальные куличи и яичную скорлупу после праздничного обеда нельзя выбрасывать. Из остатков выпечки можно сделать сухарики или отдать их домашней скотине, а скорлупу сжечь в костре или закопать в землю (там, где не ходят люди).

Что нельзя делать в Пасху - запреты

Кроме традиций, в праздничный день существуют и определенные запреты, игнорируя которые, вы можете разгневать Бога. На Христово Воскресенье запрещается:

слишком долго спать и лениться;

сквернословить, ругаться, сплетничать;

работать и заниматься домашними делами;

трудиться на огороде;

выносить мусор после захода солнца;

подстригать или красить волосы;

венчаться и выходить замуж;

ездить на кладбище и поминать умерших.

Также в день Пасхи нельзя печь куличи и красить яйца - для этого была дана Страстная неделя 2022, а именно Чистый четверг.

Пасха 2022 - ритуалы и заговоры

Издавна существовал интересный ритуал - люди ставили в своих домах рядом с иконами кувшины с медом и зажигали свечи. После того, как закончится праздник и пасхальные службы, относили этот кувшин на могилу родственникам вместе с тремя крашенками.

Несмотря на запрет посещать кладбища, некоторые верующие все равно выполняют этот ритуал. Также многие славяне читают заговоры:

На любовь

Утром в день Пасхи налейте в стакан святой воды, размешайте в ней ложку меда и скажите:

Я кpacивa, я пpигoжa, нa бepeзку cтpoйную пoxoжa. Я кaк мeд cлaдкa, кaк пpaздник пpиятнa, душoй чиcтa, тeлoм oпpятнa. Я тeбe oднoму oбeщaнa, вмecтe быть нaм нeбoм зaвeщaнo

В конце умойтесь этой жидкостью и дайте ей высохнуть на коже самостоятельно.

На замужество

Возьмите девять сырых яиц и венчальные наклейки, покрасьте яйца в зеленый, красный и синий цвета по три штуки на каждый. Пока клеите наклейки, произнесите слова:

Kaк люди любят Cвятую Пacxу, цeнят и пoмнят мaтepинcкую лacку, тaк бы и мeня мужчины и пapни cильнeй cильнoгo любили, пущe пущeгo цeнили. Taбунaми зa Бoжьeй paбoй (cвoe имя), xoдили. Xpиcтoc вocкpec, a к дeвe – жeниxи. Bo имя Tpoицы Beликoй. Aминь

Украшенные яйца сложите на тарелку и храните до Пасхи. На праздник возьмите самое крупное яйцо и съешьте, остальными угостите друзей.

Для примирения в семье

Чтобы выполнить этот ритуал, нужно взять пасхальное яйцо, скатить его с горки и, пока оно катится, сказать:

Как это яичко с горы скатилось, так и горе меня отпустило. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь

Также можно произнести молитву, которая подарит вашей семье мир и благополучие:

Христос Воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю – урожай. Аминь

Обращаться к Господу с такими словами нужно во время пасхального колокольного звона.