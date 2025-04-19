Что можно и категорически нельзя делать на Пасху: приметы, запреты, ритуалы и заговоры

В этом году Пасха выпадает на 20 апреля. Светлое торжество имеет не только свои традиции - выпекание куличей и окрашивание яиц - но и другие важные народные поверья. Какие обычаи на Пасху существуют и как правильно встретить этот праздник.
Что нужно делать на Пасху - приметы
В светлый праздник Пасхи христианам нужно умыться водой из колодца или источника. Такой обряд гарантированно принесет здоровье тому, кто его совершил. Если у вас есть какое-то желание и вы хотите, чтобы оно поскорее исполнилось, съешьте с утра в день Пасхи освященное яблоко и подумайте о заветной цели.
Также Святой Пасхи имеет другую важную традицию - христосование. Это значит, что все присутствующие за праздничным столом должны взять в руку по крашенке и стукнуться друг с другом. В конце толкуют результат:
После того, как ритуал битья яйцами окончен, девушки смотрят, насколько близко желток находится к белку. Чем он ближе - тем быстрее девушка выйдет замуж, чем насыщеннее его цвет - тем удачнее будет брак.
Народные поверья гласят, что пасхальные куличи и яичную скорлупу после праздничного обеда нельзя выбрасывать. Из остатков выпечки можно сделать сухарики или отдать их домашней скотине, а скорлупу сжечь в костре или закопать в землю (там, где не ходят люди).
Что нельзя делать в Пасху - запреты
Кроме традиций, в праздничный день существуют и определенные запреты, игнорируя которые, вы можете разгневать Бога. На Христово Воскресенье запрещается:
Также в день Пасхи нельзя печь куличи и красить яйца - для этого была дана Страстная неделя 2022, а именно Чистый четверг.
Пасха 2022 - ритуалы и заговоры
Издавна существовал интересный ритуал - люди ставили в своих домах рядом с иконами кувшины с медом и зажигали свечи. После того, как закончится праздник и пасхальные службы, относили этот кувшин на могилу родственникам вместе с тремя крашенками.
Несмотря на запрет посещать кладбища, некоторые верующие все равно выполняют этот ритуал. Также многие славяне читают заговоры:
На любовь
Утром в день Пасхи налейте в стакан святой воды, размешайте в ней ложку меда и скажите:
Я кpacивa, я пpигoжa, нa бepeзку cтpoйную пoxoжa. Я кaк мeд cлaдкa, кaк пpaздник пpиятнa, душoй чиcтa, тeлoм oпpятнa. Я тeбe oднoму oбeщaнa, вмecтe быть нaм нeбoм зaвeщaнo
В конце умойтесь этой жидкостью и дайте ей высохнуть на коже самостоятельно.
На замужество
Возьмите девять сырых яиц и венчальные наклейки, покрасьте яйца в зеленый, красный и синий цвета по три штуки на каждый. Пока клеите наклейки, произнесите слова:
Kaк люди любят Cвятую Пacxу, цeнят и пoмнят мaтepинcкую лacку, тaк бы и мeня мужчины и пapни cильнeй cильнoгo любили, пущe пущeгo цeнили. Taбунaми зa Бoжьeй paбoй (cвoe имя), xoдили. Xpиcтoc вocкpec, a к дeвe – жeниxи. Bo имя Tpoицы Beликoй. Aминь
Украшенные яйца сложите на тарелку и храните до Пасхи. На праздник возьмите самое крупное яйцо и съешьте, остальными угостите друзей.
Для примирения в семье
Чтобы выполнить этот ритуал, нужно взять пасхальное яйцо, скатить его с горки и, пока оно катится, сказать:
Как это яичко с горы скатилось, так и горе меня отпустило. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь
Также можно произнести молитву, которая подарит вашей семье мир и благополучие:
Христос Воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю – урожай. Аминь
Обращаться к Господу с такими словами нужно во время пасхального колокольного звона.