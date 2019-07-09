Украина ТРАГЕДИЯ Жуткое ДТП с военными под Киевом: солдаты-контрактники сгорели заживо

2019-07-09 14:12 192

В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия в огне погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает Национальная полиция Киевской области.

Авария произошла на 65-м километре автотрассы Киев - Чоп в направлении столицы. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем Газ-32223, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП автомобиль Газ, где находились девять солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины, загорелся. Двое из них, которые были в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.

36-летнего водителя Toyota полиция задержала. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.