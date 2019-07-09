Украина ТРАГЕДИЯ Жуткое ДТП с военными под Киевом: солдаты-контрактники сгорели заживо

2019-07-09 14:12 192

В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия в огне погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает Национальная полиция Киевской области.

Авария произошла на 65-м километре автотрассы Киев - Чоп в направлении столицы. Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не выбрал безопасную скорость и совершил столкновение с военным автомобилем Газ-32223, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП автомобиль Газ, где находились девять солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины, загорелся. Двое из них, которые были в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами ног.

36-летнего водителя Toyota полиция задержала. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото В Киеве военный внедорожник на полном ходу наехал на машину с ребенком

2019-07-08 10:13 414

фото На Житомирской столкнулись фуры - есть жертвы, на въезде в Киев 5-километровая пробка

2019-06-24 11:15 618

фото На Харьковской трассе отбойник насквозь пробил легковушку, есть жертвы

2019-06-10 11:42 804

фото На Обуховской трассе масштабное ДТП - разбиты пять авто, движение заблокировано, есть пострадавшие

2016-08-15 11:19 11136

Еще новости в разделе "Украина"

Фигаро там. Национальная опера завершила сезон

2019-07-09 15:13 183

ТРАГЕДИЯ Жуткое ДТП с военными под Киевом: солдаты-контрактники сгорели заживо

2019-07-09 14:12 192

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2019-07-09 08:39 578680

На должность образовательного омбудсмена претендуют три кандидата: кто они

2019-07-08 20:00 504
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Фигаро там. Национальная опера завершила сезон 2019-07-09 15:13 183
ТРАГЕДИЯ Жуткое ДТП с военными под Киевом: солдаты-контрактники сгорели заживо 2019-07-09 14:12 192
ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области 2019-07-09 08:39 578680
На должность образовательного омбудсмена претендуют три кандидата: кто они 2019-07-08 20:00 504

Лента

16:00 Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ
15:45 Facebook заявил о необходимости государственного регулирования Соцсетей
15:14 В клинике США перепутали пациентов и отключили от жизнеобеспечения не того
15:13 Фигаро там. Национальная опера завершила сезон
ТРАГЕДИЯ 14:12 Жуткое ДТП с военными под Киевом: солдаты-контрактники сгорели заживо
13:43 Японцы массово арендуют авто не для того, чтобы на нем ехать
13:16 Нацбанк скупает валюту, а доллар падает: эксперты объяснили причины и последствия
12:15 Еще один влиятельный человек из команды Зеленского захотел стать премьером
11:28 Инвестиции в ценные бумаги: что нужно знать банковских вкладах и рисках
11:00 Повышенные тарифы на газ признаны незаконными - есть окончательное решение суда