Украина фото Сергей Поярков на внедорожнике пытался проскочить на красный и устроил серьезное ДТП в Киеве

2021-11-18 10:45

На столичной улице Кирилловской внедорожник Toyota, за рулем которого находился известный художник Сергей Поярков, столкнулся с легковушкой Skоda. Водитель последней госпитализирован, сообщает Магнолия ТВ.

По словам очевидцев, Toyota, двигаясь по Кирилловской, начала поворачивать со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранила Skоda, которая ехала по прямой на свой зеленый свет.

В то же время сам Поярков утверждает, что правил не нарушал, поскольку поворачивал на улицу Белицкую на зеленый сигнал светофора.

Отмечается, что в результате аварии оба водителя пострадали: мужчина из легковушки с многочисленными травмами доставлен в больницу, художник травмировал голову, но от госпитализации отказался.

Правоохранители сообщают, что у Пояркова нет признаков алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.