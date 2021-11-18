Украина фото Сергей Поярков на внедорожнике пытался проскочить на красный и устроил серьезное ДТП в Киеве

2021-11-18 10:45

На столичной улице Кирилловской внедорожник Toyota, за рулем которого находился известный художник Сергей Поярков, столкнулся с легковушкой Skоda. Водитель последней госпитализирован, сообщает Магнолия ТВ.

По словам очевидцев, Toyota, двигаясь по Кирилловской, начала поворачивать со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранила Skоda, которая ехала по прямой на свой зеленый свет.

В то же время сам Поярков утверждает, что правил не нарушал, поскольку поворачивал на улицу Белицкую на зеленый сигнал светофора.

Отмечается, что в результате аварии оба водителя пострадали: мужчина из легковушки с многочисленными травмами доставлен в больницу, художник травмировал голову, но от госпитализации отказался.

Правоохранители сообщают, что у Пояркова нет признаков алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Куда начислят тысячу за вакцинацию, и повлияет ли это на получение субсидии украинцами 2021-11-17 21:20