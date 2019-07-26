Курьезы фото В Никитском ботасаду снесут подарочную статую Флоры и поставят памятник Ленину

2019-07-26 10:41 150

В Никитском ботаническом саду оккупированного Крыма бронзовую статую богини Флоры, которая украшает центральную площадь у бассейна, заменят на мраморный бюст Ленина.

Руководство ботсада подчинится решению "суда", постановившего вернуть на место памятник Ленина. Сейчас бюст Ленина стоит в 200 метрах от статуи Флоры, но оккупанты считают, что он должен занять ее место. 

Напомним, скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей Никитского ботанического сада в 2012 году.

«Тогда ее установили в честь 200-летия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны. Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году, все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия. Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры в здании музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина», - рассказал СМИ замдиректора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский.

Решение вернуть Ленина на центральную позицию вынесли два "суда" - первой инстанции и апелляционный. Ботсад обязали выполнить демонтаж/монтаж за свой счет.

 

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