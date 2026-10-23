Курйози У Франції радикальні протестувальники викрали футбольні реліквії з музею Мессі

2026-10-23 11:32

Вже більше місяця, як Францію охопили масові протести, які супроводжуються заворушеннями, погромами та випадками мародерства. Учасники акцій руйнують майно й залишають по собі значні збитки.

Під час масштабних заворушень група протестувальників викрала футбольну футболку Барселони, яку носив і підписав Ліонель Мессі, а також капітанську пов’язку з автографом аргентинської зірки.

Як повідомляє OneFootball, момент крадіжки потрапив на відео, які згодом поширилися в соціальних мережах. На кадрах представники радикального руху Чорні блоки демонструють викрадені футбольні реліквії, оформлені в рамках.

 Пограбування галереї стало одним із найрезонансніших епізодів того дня, який також запам’ятався транспортним хаосом і запеклими сутичками між протестувальниками та правоохоронцями.

Нагадаємо, з 17 жовтня по всій Франції від 550 000 до 800 000 людей вийшли на демонстрації проти високої вартості життя. У декількох містах протести супроводжувалися насильством, мародерством та вандалізмом. Збитки оцінюються на сотні мільйонів євро, постраждали близько 1500 магазинів і торгових точок.

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