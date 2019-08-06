Украина КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СЛАДКУЮ И СПЕЛУЮ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ

2019-08-06 15:45 99

Несколько проверенных способов не ошибиться в выборе дыни. Некоторые метода сходны с выбором арбуза, а некоторые совершенно противоположны. Итак, главные признаки, по которым можно судить о зрелости плода.

По звуку

Многие знают, что гулкий звук, издаваемый при шлепке по арбузу, — хороший знак. Но с дыней все иначе: хорошая, зрелая дыня звучит глухо, а не звонко.

По упругости

Спелая дыня упруга, немного пружинит. А вот с обоих концов она может быть слегка мягковатой. Но не чересчур: ключевое слово здесь «слегка».

По следам на кожуре

Давать советы относительно внешнего вида дыни сложно, ведь сорта сильно различаются. Главное — не должно быть трещин, потемнений и вмятин. А еще кожуру зрелой дыни довольно просто поцарапать, так что поскребите ее ногтем.

По запаху

Даже неразрезанная зрелая дыня имеет прекрасный цветочно-сладкий аромат. А вот травой дыня пахнуть не должна! Отсутствие запаха тоже не особо хороший признак.

По хвостику

У дыни есть критерий зрелости, который полностью совпадает с арбузным — это засохший хвостик.