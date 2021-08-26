Выбрать вкусный плод порой кажется просто невозможным, но есть пять верных признаков того, что именно эта ягода удивит. Итак, на что стоит обратить особое внимание.
Занимающися бахчевыми фермеры рекомендуют остерегаться огромных арбузов. К сожалению, наш климат не способствует выращиванию на полях плодов гигантских размеров. Следовательно, есть очень большая вероятность, что такие арбузы были искусственно подкормлены удобрениями.
Именно такая особенность является отличным признаком спелого плода. Чем желтее пятно, тем вкуснее и слаще выбранный тобой арбуз.
Мало кто знает, но арбузы можно различить по половому признаку. «Мальчики» — более крупные и вытянутые, а «девочки» — поменьше и слегка приплюснутые. «Девочки» — более сладкие.
Зрелый плод зачастую издает гулкий звук при постукивании. Также для проверки на спелость необходимо сжать арбуз с двух сторон. Если плод слегка потрескивает, значит, он уже созрел и готов к употреблению.
Желтый сухой хвостик является наиболее четким показателем спелости плода. Зеленый же, наоборот, свидетельствует о том, что арбуз был сорван рано и если и доспевал, то либо на складе, либо вовсе в кузове грузовика.