Украина фото КАК ВЫБРАТЬ СПЕЛЫЙ АРБУЗ БЕЗ НИТРАТОВ - НА ЧТО СМОТРЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

2021-08-26 09:40

Выбрать вкусный плод порой кажется просто невозможным, но есть пять верных признаков того, что именно эта ягода удивит.  Итак, на что стоит обратить особое внимание.

1 - ПО РАЗМЕРУ

Занимающися бахчевыми фермеры рекомендуют остерегаться огромных арбузов. К сожалению, наш климат не способствует выращиванию на полях плодов гигантских размеров. Следовательно, есть очень большая вероятность, что такие арбузы были искусственно подкормлены удобрениями.

2 - ПО ЖЕЛТОМУ ПЯТНУ

Именно такая особенность является отличным признаком спелого плода. Чем желтее пятно, тем вкуснее и слаще выбранный тобой арбуз.

3 - ПО ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ

Мало кто знает, но арбузы можно различить по половому признаку. «Мальчики» — более крупные и вытянутые, а «девочки» — поменьше и слегка приплюснутые. «Девочки» — более сладкие.

4 - НА СТУК

Зрелый плод зачастую издает гулкий звук при постукивании. Также для проверки на спелость необходимо сжать арбуз с двух сторон. Если плод слегка потрескивает, значит, он уже созрел и готов к употреблению.

5 - ПО ХВОСТИКУ

Желтый сухой хвостик является наиболее четким показателем спелости плода. Зеленый же, наоборот, свидетельствует о том, что арбуз был сорван рано и если и доспевал, то либо на складе, либо вовсе в кузове грузовика.

 

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