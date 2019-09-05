Украина ТРАГЕДИЯ Автобус с детьми попал в лобовое ДТП на Львовщине - 14 пострадавших, есть жертвы

2019-09-05 11:15 171

Во Львовской области произошло столкновение маршрутки, легкового автомобиля и пассажирского автобуса с детьми, один человек погиб.

Как сообщает ГосЧС, авария произошла на автодороге Киев - Чоп между селами Дидилов и Банюнин Каменка-Бугского района. Автобус перевозил 49 человек, из них 45 – дети.

Погиб в аварии гражданин Германии, который находился за рулем микроавтобуса. Всего, по данным полиции, пострадали 14 человек: 12 несовершеннолетних и двое взрослых.

Как предварительно установили полицейские, водитель автомобиля Mercedes Vito, 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом Neoplan и с автомобилем Volkswagen Jetta. От полученных травм водитель Mercedes погиб на месте происшествия.

"На момент ДТП в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители города Чернигов. В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10-12 лет и оба водителя автобуса. Водитель Volkswagen, 22-летний житель города Буск, не пострадал", - добавили в полиции