Украина фото Во Львовской области крупное ДТП с военными - много пострадавших

2021-01-20 10:11 70

На Яворовском полигоне (Львовская область) произошло крупное ДТП, слетел с дороги и опрокинулся военный грузовик, перевозивший 29 солдат-контрактников. Пятерых из них госпитализировали.

По данным СМИ, от удара кабину автомобиля полностью смяло, а бойцов выбросило из кузова. У пяти наиболее пострадавших – многочисленные переломы. Медики говорят, что состояние бойцов средней тяжести, их готовят к операциям.

По предварительной информации, водитель грузовика пытался уступить место на дороге попутной машине, но зацепил колесом обочину. Дорога была скользкой, грузовик вылетел в кювет и врезался в дерево.

По данным Львовской облгосадминистрации в этом ДТП пострадали 13 человек из них восемь были госпитализированы. Всего в грузовике находился 31 человек.

"Военный грузовой автомобиль марки КрАЗ-5233 под управлением военнослужащего по контракту при перемещении с плановых занятий в селе Старичи на спуске дороги возле учебно-тренировочного комплекса не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся на бок", – говорится в сообщении.

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