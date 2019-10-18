Украина КАРТА Северный мост Киева снова будут перекрывать на выходные - точное время и направление

2019-10-18 19:34 147

В ближайший уикенд киевлян снова ждут дорожные заторы. 19 и 20 октября частично ограничат движение транспорта на Северном мосту.

"На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром будут работать на части в сторону Троещины. А после обеда – наоборот, в сторону "Почайной", - сообщает КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор" .

В частности, движение будет частично ограничено с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины) и с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону ст. м. "Почайна").