Украина КАРТА Северный мост Киева снова будут перекрывать на выходные - точное время и направление

2019-10-18 19:34 147

В ближайший уикенд киевлян снова ждут дорожные заторы.  19 и 20 октября частично ограничат движение транспорта на Северном мосту. 

"На Северном мосту продолжается текущий ремонт. Работы выполняют в выходные, чтобы меньше затруднять движение. Более того, утром будут работать на части в сторону Троещины. А после обеда – наоборот, в сторону "Почайной", - сообщает КГГА со ссылкой на КК "Киевавтодор" .

В частности, движение будет частично ограничено с 8:00 до 14:00 19 и 20 октября (в сторону Троещины) и с 14:00 до 18:00 19 и 20 октября (в сторону ст. м. "Почайна").

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