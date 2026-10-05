ВІЙНА В Україні У Києві оновили обмеження руху мостами під час повітряної тривоги

2026-10-05 09:22

КМДА оприлюднила оновлення правил щодо тимчасових обмежень руху під час повітряної тривоги.

Заборони діятимуть незалежно від рівня (кольору) тривоги.

Подільським мостовим переходом — рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.

Південним мостом — рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).

Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".

Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься.