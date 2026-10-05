КМДА оприлюднила оновлення правил щодо тимчасових обмежень руху під час повітряної тривоги.
Заборони діятимуть незалежно від рівня (кольору) тривоги.
Подільським мостовим переходом — рух транспорту тимчасово перекриватимуть (до 15 хв після початку повітряної тривоги) з лівого на правий берег.
Південним мостом — рух транспорту тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег (до 15 хв після початку повітряної тривоги).
Виїзд на міст у напрямку лівого берегу здійснюється зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу "Видубичі".
Рух транспорту іншими мостами у Києві через річку Дніпро не перекриватиметься.